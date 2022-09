Le grand format : comment ils sauvent les fonds marins de la Méditerranée

Le repiquage se fait à la main et la forêt marine s'étend lentement. 1 000 m² ont été reboisés en trois ans avec une cartographie en trois dimensions pour suivre l'expansion végétale. Mais l'embellie de la posidonie tient surtout à un meilleur aménagement et à la qualité des eaux usées rejetées en mer. La station d'épuration de Sanary-sur-Mer et de Bordeaux l'absorbe, 8 000 m3 en été, les rejets de 60 000 habitants. Dire qu'avant la construction de ces bassins en 1985, tout partait directement vers la Méditerranée. Désormais, l'assainissement est bioactif. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article.