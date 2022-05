Le grand format : les panneaux solaires à la conquête des champs

Les brebis de Guillaume Pellier n'ont pas un pâturage comme les autres. Depuis trois ans, elles gambadent au pied d'une immense centrale solaire. Un lieu particulier que l'éleveur n'a pas choisi au hasard. Le terrain appartient à la commune et il en dispose gratuitement. En contrepartie, il entretient grâce à ses bêtes les 14 hectares de parcelle. Et cela lui permet d'être rémunéré 700 euros par mois et de diversifier ses revenus. La rente est versée par l'entreprise de panneau photovoltaïque qui gère l'électricité produite.