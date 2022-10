Le grand format : tri des déchets, les restaurateurs s'y mettent

Dans un restaurant, aussi délicieux soient les plats, chaque service génère des kilos de déchets. Alors depuis trois ans, tous les biodéchets, c'est-à-dire les épluchures et les restes alimentaires sont triés pour être recyclés. C'est la loi. Depuis 2016, le tri est obligatoire pour tous ceux qui produisent plus de dix tonnes de biodéchets par an.