Le grand retour des castors dans les Ardennes belges

Chassé pour sa fourrure, l'animal avait presque disparu au début du XXe siècle. Protégé depuis 1969, la population ne cesse de croître et ils aiment la Belgique. On y dénombre plus de 2 000 castors sur près de 400 sites, avec quelques avantages pour l'environnement. "Le fait de couper les arbres fait rentrer la lumière dans la rivière et ça développe toute la chaîne alimentaire". Les barrages ont aussi un rôle hydrologique. "Toute l'eau, qui est retenue et déviée par les barrages, ne se retrouve pas dans les villages pour contribuer au phénomène d'inondation".