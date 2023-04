VIDÉO - Le lac de Biscarosse et de Parentis, la fierté des Landes

Aujourd'hui, des passionnés comme Bernard font encore voler et entretiennent ces engins mythiques, mi-avion mi-bateau. Protégés des assauts de l'océan par un cordon dunaire, le lac de Biscarrosse et de Parentis est le second plus grand lac de l'Hexagone. Un coin extraordinaire pour une plongée en pleine nature et une piste de décollage rêvée pour les passionnées d'hydravions.