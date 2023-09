VIDÉO - Le secours aux animaux, l'une des mille et unes compétences des pompiers

Ils progressent face au vent le plus discrètement possible, aucun bruit, pour s'approcher au plus près. Un cerf d'environ 150 kilos est pris au piège dans les fils d'une clôture. Deux seringues, deux produits anesthésiants seront nécessaires pour le calmer et tenter de le libérer. Les pompiers, qu'une équipe de TF1 a suivi dans la vidéo en tête de cet article, sont spécialisés dans le secours animalier. Ils interviennent dans les opérations impliquant toutes sortes d'animaux, du sauvetage à la capture. À chaque intervention son matériel et sa méthode spécifique.