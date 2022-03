VIDÉO - Washington : l'époustouflant spectacle des cerisiers en fleurs

Les cerisiers ont éclos un peu plus tôt que d'habitude : dix jours, grâce à un début d'année très ensoleillé. Et en plein cœur de Washington, locaux et touristes se précipitent pour les photographier ou pour se photographier eux-mêmes au milieu des cerisiers en fleurs. "J'attendais vraiment ce moment", explique une femme au 13H de TF1, dans la vidéo en tête de cet article.