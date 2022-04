Le Sud-Est en alerte sécheresse : agriculteurs et pompiers très inquiets

Thomas Chaullier n’a jamais vu ça au mois d’avril. Cet éleveur de chèvres du Rove est inquiet de voir la végétation aussi sèche dans les collines de Méreuil. Les sols sont de plus en plus secs en Provence. De semaine en semaine, Thomas voit se réduire les ressources fourragères pour son troupeau qui s’alimente uniquement dans la forêt alentour. Et surtout, il observe déjà des conséquences pour sa production de fromage.