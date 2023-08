VIDÉO - "Le village était encerclé par les flammes" : la grosse frayeur des habitants de Portbou menacés par l'incendie

S'il est "sous contrôle", l'incendie qui touche la commune de Portbou (Espagne) reste sous haute surveillance. Le feu déclaré vendredi sur la côte méditerranéenne espagnole et a brûlé près de 600 hectares à proximité de la frontière française. Toute la journée de samedi, le vent a aidé l'incendie à avancer et 135 personnes ont dû être évacuées quand plusieurs centaines d'autres ont été confinées. Des mesures qui ont finalement été levées dans la soirée mais qui ont marqué les habitants, qui ont cru tout perdre dans les flammes.

"Hier le feu était là et là, il est passé à une dizaine de mètres de la maison. Il y avait beaucoup de fumée donc on a porté des masques et des lunettes de plongée", racontent deux résidentes de Portbou dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Les deux habitantes sont restées chez elles toute la nuit, mais d'autres ont été évacués et accueillis dans un gymnase. Le maire, Luis Bosch, est encore sous le choc. "Tout le village était menacé et encerclé par les flammes", affirme-t-il. "Le feu est entré à différents endroits de la commune".