VIDÉO - "Toute la France est contaminée" : les chenilles processionnaires déjà de retour

Au printemps, elles quittent leur cocon dans les arbres, pour s'enterrer et devenir chrysalides puis papillons. Avec le réchauffement climatique, les chenilles processionnaires sont de retour de plus en plus tôt dans la saison. Autrefois confinées dans le Sud, elles sont désormais sur tout le territoire français.

Le problème : elles sont hautement nuisibles. Dans un décret du 27 avril 2022 publié au Journal officiel, ces insectes ont d'ailleurs été ajoutés à la liste des espèces dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. "Toute la France est contaminée par la chenille processionnaire. On a des hivers très peu froids donc ça contribue à sa prolifération", détaille Julien Verkaplen, technicien applicateur hygiéniste pour la société Rattus.