VIDÉO - Les coraux de Nouvelle-Calédonie, un trésor menacé par le dérèglement climatique

Nous sommes au cœur de l'une des plus grandes réserves maritimes au monde. Après quelques minutes de vol, nous apercevons les dugongs, des mammifères marins reconnaissables à leur queue de sirène. La vue du ciel laisse rêveur, mais pour saisir à quel point ce patrimoine naturel est inestimable, il faut se rapprocher un peu plus de l'océan. Le paradis, c'est aussi et surtout pour les plongeurs. L'archipel abrite plus d'un tiers des récifs coralliens vierges du monde.