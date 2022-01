Les cygnes désertent le lac d’Annecy

Les explications avancées : l'eau serait devenue trop pure et n'offre plus assez de nourriture aux palmipèdes. Ils se mettent donc à pâturer sur les pelouses. Plus vulnérables, les cygnes deviennent des proies faciles pour les renards la nuit et les chiens qui divaguent. Nathalie sensibilise les propriétaires de chiens et leurs avis sont partagés.