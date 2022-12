Les gorgones rouges, gigantesques bouquets colorés en Méditerranée, préoccupent les scientifiques

Une féérie qui n’existe plus quelques mètres plus haut. Ici, les couleurs ont disparu. Dans la zone entre zéro et 30 mètres, le réchauffement exceptionnel de la mer cet été a fait des dégâts colossaux. Les scientifiques parlent d’un incendie qui aurait dévasté la forêt sous-marine. "La gorgone est une espèce ombrelle. Avec sa présence, elle donne la vie à d’autres espèces. Avec la mort de la forêt de gorgones, on perd toute la biodiversité. Tous les animaux qui vivent dans la forêt de gorgones aussi", explique Lorenzo Bramanti, chargé de recherches au CNRS.