VIDÉO - L'exploit vertigineux de deux grimpeurs français sur le plus haut gratte-ciel du monde à Dubaï

Deux Français grimpeurs de l'extrême, le "Spiderman" Alain Robert et le jeune prodige Alexis Landot, ont escaladé à mains nues la plus haute tour du monde à Dubaï. Une démonstration destinée à alerter sur le réchauffement climatique, alors que la COP 28 s'ouvre ce jeudi aux Émirats arabes unis. Le JT de TF1 vous montre les images de cet énorme défi.

Si vous avez le vertige, attention, ces images ne sont pas pour vous. La vidéo du JT de TF1 ci-dessus vous montre l’exploit vertigineux réalisé par deux Français avant l'ouverture de la COP 28 aux Émirats arabes unis ce jeudi : l’ascension en cordée du Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, à Dubaï, pour alerter sur le réchauffement climatique.

À l’assaut, Alexis Landot d’abord, un prodige de 23 ans. Il a fait ses armes sur des immeubles de la Défense, en région parisienne, de Pologne, d’Espagne. Cette fois, il affronte une surface imprévisible, ultra-physique et brûlante. "J'ai les mains complètement cramées par le soleil, mais je dois continuer de monter", l'entend-on dire pendant son ascension. Comme à chaque fois, pour garder à la fois sa décontraction et sa concentration, il décide de ne rien ressentir. "Une fois que je grimpe, mes peurs restent derrière moi. Je ne peux pas les ramener avec moi, elles sont trop lourdes, elles vont me faire tomber", commente-t-il a posteriori face à notre caméra.

À ses côtés, son mentor, la légende. À près de 200 reprises, Alain Robert a mérité son surnom de "French Spiderman", en escaladant les gratte-ciel les plus emblématiques de la planète. Doigts et orteils fichés dans les plus petites fentes, il avait déjà vaincu l’édifice pourtant lisse comme un miroir en 2011. Il y revient à 61 ans. "Personne ne se rend compte à quel point les performances d'Alain Robert étaient impensables, et le sont toujours", commente Alexis Landot.

Neuf heures de lutte pour conquérir le sommet et enfin toucher le ciel. "Alain et moi, on s'est regardé, on était super fiers, poursuit Alexis Landot. C'est vraiment un chouette symbole aussi de réunir deux générations de grimpeurs". Après ce nouvel exploit, les globe-trotters sont redevenus des Terriens et sont rentrés chez eux : Paris pour l’un, Bali (Indonésie) pour l’autre... les seuls points de chute de ces funambules.

TF1 | Reportage O. Santicchi, B. Chastagner