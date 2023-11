Les origines du réchauffement climatique expliquées comme jamais dans un JT : le format spectaculaire du 20H de TF1

La Cop 28, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, s’est ouverte ce jeudi à Dubaï. À cette occasion, le 20H de TF1 diffuse ce soir une vidéo en animation 3D qui permet de comprendre de façon pédagogique ce qui se joue dans ces discussions. Un format spectaculaire dont nous vous dévoilons les coulisses.

Le monde se réchauffe dangereusement sous l’effet de l’accumulation des gaz à effet de serre émis par l'activité humaine. À l’occasion de la Cop 28, qui s'ouvre ce jeudi, des délégations de tous les pays du monde sont réunies à Dubaï pour tenter de trouver un accord sur la sortie des énergies fossiles, principal facteur du réchauffement rapide du climat de notre planète. Mais pour bien comprendre ce qui se joue aujourd’hui dans ces discussions, il faut d’abord revenir aux racines du problème. Le 20H de TF1 diffuse ce jeudi soir un reportage en animation 3D qui vous explique, de façon pédagogique, comment nous en sommes arrivés là.

Dans cette vidéo, le journaliste de Yani Khezzar, qui avait déjà utilisé ce format inédit en mai dernier, vous embarque avec lui dans un voyage dans le temps aux côtés d'experts de TF1, Evelyne Dhéliat pour la partie sur le climat, et François Lenglet pour les aspects économiques. "Dans le premier épisode, on s’était penché sur les conséquences du changement climatique. Cette fois, on s’est focalisé sur les causes, nous explique Yani Khezzar. La question qui est posée à travers ce reportage, c’est comment en est-on arrivé à faire des COP tous les ans, avec des centaines de chefs d’Etat qui se réunissent et n’arrivent pas à se mettre d’accord." Pour cela, les équipes de TF1 ont utilisé une technologie d’animation 3D, la "vidéo volumétrique", mise au point par le Studio Extensible, qui permet de téléporter nos journalistes à d'autres époques.

"À ce jour, nous sommes le seul journal télévisé à se servir de cette technologie en France. On utilise un fond vert, sauf qu’au lieu d’être plat, il est circulaire. Couplé à ça, un nuage de caméras filme la personne à 360 °, ce qui permet d'incruster la personne dans un décor, comme dans un jeu vidéo. On dispose de très peu d’images du XIXe siècle, d'où l'intérêt de cette technologie pour ce sujet", explique Yani Khezzar. Une odyssée qui débute au temps des dinosaures. Gaz, charbon, pétrole… Toutes ces énergies fossiles proviennent de l'exploitation de gisements issus de la décomposition des organismes vivants dans les sols au cours de centaines de millions d'années.

C’est un reportage qui se regarde en famille et permet ensuite de pouvoir échanger sur ces sujets avec ses enfants. Yanni Khezzar

S'ensuit un saut dans le temps jusqu’au milieu du XIXe, au début de la révolution industrielle, le point départ du réchauffement. "On a commencé à jouer avec ce feu sacré que sont les énergies fossiles. Et ce feu sacré a fini par nous posséder nous-mêmes. On a lié notre quotidien à ces énergies. Et aujourd’hui, tout démêler sans tout faire s’effondrer, c’est très compliqué et c’est pour ça que ça prend du temps. C'est ce qu'on montre dans le sujet", poursuit Yani Khezzar.

Une grande fresque pédagogique qui aide à mieux comprendre, sans être anxiogène pour autant. "C’est un reportage qui se regarde en famille et permet ensuite de pouvoir échanger sur ces sujets avec ses enfants. Et aussi peut-être ensuite changer certaines de ses habitudes", explique le journaliste de TF1. Plus qu’un objet télévisuel, un outil pédagogique. "Les professeurs peuvent s’en emparer. On pourrait le montrer en classe, au collège ou au lycée par exemple. Ça permet de comprendre en six minutes, et de manière ludique, l’ampleur du sujet", souligne Yani Khezzar.