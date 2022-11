Saint-Cirq-Lapopie : polémique autour d’un projet de parc photovoltaïque

Un agriculteur possède des terres dans le village. Ses brebis pourront pâturer sous les panneaux solaires et entretenir le site. "On est sur des terres qui sont assez pauvres. Il y a un peu de bois, mais beaucoup de landes, de cailloux. Ça fait une espèce d'ombrage qui permettra d'avoir un peu de verdure sous les panneaux", appuie-t-il. La préfecture doit encore se prononcer. Si le projet est validé, les travaux devraient durer plus d’un an.