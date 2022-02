Les pêcheurs face à la pollution des océans

Ramasser les déchets en mer impacte l'activité des pêcheurs. "C'est une perte de temps et d'argent", explique Michaël. A noter que ces détritus sont acheminés à la déchetterie du port et vont être triés. Pour certains, ils vont être envoyés dans des filières de recyclage. Chaque jour, plus de 100 tonnes de plastique seraient déversées dans les eaux françaises.