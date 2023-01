Les planteurs volontaires, la belle histoire de bénévoles qui reboisent la France

À Villers-Châtel, les haies ont bien grandi depuis le passage des planteurs. Elles sont désormais capables d'arrêter ruissellements et coulées de boue en cas de fortes pluies. Elles ont aussi d'autres vertus. Depuis la création de l'association, il y a dix ans, plus de 200 000 arbres et arbustes ont été plantés.