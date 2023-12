Les sacs biosourcés peuvent-ils être mis dans le compost ? Le 20H vous répond

Chaque soir, le JT de TF1 se penche sur les interrogations des téléspectateurs dans sa rubrique "Le 20H vous répond". Au menu en cette semaine dédiée à l'environnement à l'occasion de la COP 28, une question sur les sacs biosourcés et le compost. Marianne Enault y répond sur le plateau de Gilles Bouleau.

Les sacs biosourcés, que l'on trouve par exemple au rayon fruits et légumes, sont-ils biodégradables dans le compost ?

Ils ne sont vraiment biodégradables. Il est pourtant écrit dessus, en toutes lettres, "compostable à la maison". Mais des études ont montré que ces sacs biosourcés polluent en se dégradant. Si vous jetez ce sac dans votre bac à compost, et que vous utilisez ce compost dans votre potager, vos légumes peuvent être contaminés.

"La dégradation totale de tels matériaux n'est pas garantie dans ces composteurs", écrit ainsi L'Anses. "L'emploi des composts peut alors présenter un risque pour l'être humain comme pour l'environnement", poursuit-elle. En conséquence, "ces matières et leurs produits de dégradation sont susceptibles de contribuer à une pollution de l’environnement et des aliments cultivés par les particuliers, et de présenter ainsi un risque à la fois pour les santés humaine, animale et végétale."

Il est donc recommandé de les jeter dans votre bac jaune, avec le reste du plastique.

Envoyez vos questions

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser sur les réseaux sociaux avec le hashtag #le20HVousRepond, ou directement par mail à l'adresse suivante : le20Hvousrepond@tf1.fr. Ou encore désormais en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Nouveauté, pendant cette rubrique du 20H, vous verrez apparaître un QR Code en bas de l'écran : vous pourrez alors le flasher et accéder directement depuis votre téléphone portable ou tablette à un article enrichi.