Adieu le carton de pizza et le cornet de frites ? L'Europe veut des emballages sans polluants éternels

Chaque année, en France, nous mangeons plus d'un milliard de pizzas. Une bonne partie est transportée dans des cartons plats qui les maintiennent au chaud. Contenant des composants chimiques, ces emballages, comme ceux des cornets de frites et autres gourmandises, seront bientôt interdits.

Elles sont presque prêtes, mais avant de les déguster, elles doivent être mises dans des cartons. "C'est imperméable, ça maintient au chaud. C'est ventilé, aéré et le produit reste de très bonne qualité, une demi-heure après", explique Christophe Jugnet, restaurateur dans le Nord. Pourtant, les pizzerias vont devoir changer ce type d'emballage, car la plupart de ces boîtes imperméables contiennent des PFAS, des polluants éternels.

"Extrêmement toxiques pour la santé"

En cas de contact avec les aliments, ces contenants en carton ou en papier représentent un danger pour notre santé. Les députés européens ont tranché, les commerçants vont devoir se passer de ces emballages d'ici à 2030. C'est alors toute une chaîne de fabrication qu'il faut réinventer. "Les emballages qui contiennent des PFAS sont extrêmement toxiques pour la santé, et c'est aux industriels de trouver des solutions qui ne sont pas néfastes et qui vont pouvoir justement garder le produit intact", explique Marine Bonavita, chargée de projets chez Zero Waste France.

Les alternatives aux polluants éternels sont difficiles à trouver, mais elles existent. "Maintenant, on arrive à maitriser une technologie où on va pouvoir enduire une couche régulière de cire végétale à la surface du papier, qui va permettre d'avoir les mêmes propriétés", montre le chef d'une entreprise à Perpignan (Pyrénées-Orientales), qui fabrique aujourd'hui des produits sans polluants à destination des commerçants. Ces emballages sont encore peu demandés par les professionnels, car ils sont encore peu connus. Et pourtant, ils ne coûtent pas plus cher, leurs prix restent identiques.