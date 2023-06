Ligne Lyon-Turin : des tensions entre manifestants et forces de l'ordre en marge du cortège

Un samedi tendu dans les Alpes. Le cortège de manifestants écologistes s'est ébranlé en début de journée, ce samedi 17 juin, dans la vallée de la Maurienne, en Savoie, pour marquer leur opposition au projet ferroviaire grande vitesse entre Lyon et Turin. Tandis que la préfecture estime la mobilisation à plus de 3000 personnes, le collectif Soulèvements de la Terre, qui appelait à manifester avec plusieurs autres organisations françaises et italiennes, revendique plus de 4000 personnes sur place.