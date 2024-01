Zones inondables : un Français sur quatre menacé par les eaux

Un Français sur quatre est concerné par un risque d'inondations. C'est ce qu'ont connu il y a plusieurs années plusieurs habitants de la Côte d'Azur, ou encore certains sur la côte atlantique, après la tempête Xynthia. Quelles mesures ont été prises depuis ?

Il n'y a pas une goutte de pluie à l'horizon, et pourtant, une villa de Mandelieu-la-Napoule va être rasée, suite à des inondations à répétition : trois en seulement quatre ans.

Déménager ou adapter les constructions

Depuis les inondations de 2019, le maire de Mandelieu-la-Napoule a pris une décision radicale : racheter le plus de maisons possible et tout raser. Quatre millions d'euros ont déjà été dépensés, avec un objectif : plus aucun habitant dans cette zone inondable.

Des zones classées inondables par l'État, il en existe un peu partout sur le territoire français. Faudra-t-il un jour obliger 17 millions de personnes à déménager ? Pas forcément.

L'Association des maires de France propose certains aménagements : construire des étages-refuge, utiliser des matériaux moins fragiles et moins sensibles à l'eau, ou encore rehausser les prises électriques.

