Littoral : pourquoi le Finistère vient de gagner 1000 kilomètres de côtes

En partance pour Ouessant, et venu du pays basque, Marcel ne regrette pas sa venue. "Ça fait trois jours qu’on marche sur cette côte", raconte-t-il, "c’est très joli, et par rapport à chez nous, c'est beaucoup plus découpé". Quant aux habitants de la région, que l’on dit déjà chauvins par nature, n’en jetez plus, la coupe est pleine. "Carrément, qu'on est fiers !", sourit Stéphane Poirier, agent de quai au Conquet. "De toute façon, on est déjà fiers à la base", avoue-t-il, "mais là on peut dire que c'est une fierté". Tous les soirs, il profite, comme de nombreux habitants du littoral, de cette côte encore sauvage et préservée - et qui ne demande qu’à le rester.