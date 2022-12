Livraison : quelles solutions pour polluer moins

Mais en 2025, 45 villes devront se doter d'une zone à faible émission, ce qui veut dire que les véhicules polluants comme les camions de livraison seront soumis à des restrictions de circulation.

À Strasbourg, une entreprise a donc misé sur le transport fluvial. Avec des émissions de CO2 jusqu'à cinq fois plus faibles que le transport routier et aucun surcoût, le fluvial associé au vélo séduit de plus en plus. Le concept a déjà été dupliqué à Lyon et devrait l'être prochainement à Bordeaux, à Nantes, ou encore au Havre.