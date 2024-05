VIDÉO - Loin des tracteurs, le retour des chevaux dans les champs

Quand les agriculteurs ont échangé leurs chevaux contre des tracteurs dans les années 50, ce fut salué comme un progrès inéluctable. Aujourd'hui, le cheval reprend toute sa place dans nos campagnes parce qu'il offre beaucoup d'avantages. Reportage du 13H à la frontière franco-suisse et en Savoie.

Dans ces vignes à Arbin (Savoie), vous n'entendrez aucun bruit de moteur, mais Julie Cessieux en train de guider son cheval. Ensemble, ils désherbent les parcelles étroites. Le cheval permet de travailler dans des vieilles vignes escarpées, là où les tracteurs ne passeraient pas.

Les chevaux de trait ont bien failli disparaître dans les années 50 avec la mécanisation. Aujourd'hui, dans le département, la demande des vignerons augmente. "On a vraiment doublé le nombre de vignerons pour lesquels on travaille... C'est de l'innovation", affirme Julie. De quoi créer des vocations. En reconversion, Manon Imperatori vient se former au travail équestre.

À une centaine de kilomètres, chez le maraicher Hugo Dufour, chaque session de travail commence de la même manière. Lui, a choisi les chevaux pour l'aspect écologique principalement. Un autre avantage pour les petites exploitations, l'animal coûte moins cher qu'un tracteur, mais il faut s'adapter à son rythme. Il a une personnalité un peu paresseuse, mais quand il faut y aller, il fait ce qu'on lui demande.