Loire - Atlantique : Il construit sa maison avec... du carton

Les maisons en carton ont le vent en poupe. Quels sont les avantages et à quels prix ? Le 13H de TF1 vous en dit plus sur cette innovation.

À première vue, la maison de la famille Mistura est normale, similaire aux autres du quartier. Et pourtant, elle est différente dans sa conception, elle est fabriquée avec du carton. "L'ossature est en bois rempli avec des panneaux en carton", précise Raphaël Mistura, propriétaire de cette bâtisse depuis trois ans.

Le carton est solide et résiste même aux tempêtes. Fabriqués en feuilles de carton avec des alvéoles, les panneaux vont faire presque 15 cm d'épaisseur. "On a une structure très rigide qu'on ne peut ni plier, ni écraser", souligne-t-il dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. Les alvéoles permettent d'emprisonner l'air et offrent au carton une capacité isolante plus efficace que la laine minérale.

Bientôt des logements sociaux en carton

Ce type de construction se développe petit à petit partout dans le pays, plus de 15.000 m² construits en dix ans. À Brest (Finistère), les premiers logements sociaux en carton vont bientôt voir le jour. Cédric Rocher, responsable production, reçoit plusieurs centaines de blocs qu'il ajuste à sa guise : "On peut créer la forme qu'on veut, c'est comme du bois, on en fait tout ce qu'on veut". L'un des avantages de ce matériau, c'est qu'il permet d'avoir plus de mètres carrés utiles comparés aux constructions habituelles. "On réduit la surface des murs, ce qui permet d'agrandir la surface habitable. C'est donc moins cher qu'une maison isolée avec du parpaing", ajoute le spécialiste.

C'est ce qui a séduit ce bailleur social. Il a payé 2000 euros au m2 pour ces six maisons en cartons. "C'est tentant dans la mesure où c'est un matériau écologique" souligne Georges Bellour, directeur général de Brest Métropole Habitat. Ces blocs de carton sont issus du recyclage. Ils sont assemblés dans une entreprise en Loire-Atlantique.

En France, un peu plus de deux tiers des papiers carton sont recyclés. Un chiffre constante progression. La ressources est donc abondante pour les constructions en carton.