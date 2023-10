Loto de la biodiversité : un ticket à gratter pour soutenir le Mont-Saint-Michel

Voici le projet retenu sur le site du Mont-Saint-Michel (Manche) : maintenir les bandes de végétation que les images nous montrent au premier plan. Il y en a trois, ce sont des zones humides aménagées tout autour d'un immense parking. Des plantations et des roseaux qui ont les pieds dans l'eau et qui permettent de maintenir la biodiversité sur le site ultra-touristique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles sont à sec. Les espèces protégées d'oiseaux, comme les Gorgebleues à miroir, ne peuvent plus s'y reproduire. C'est la même chose pour les amphibiens qui pondent dans l'eau.