VIDÉO - Lutte contre la sécheresse : une nouvelle solution testée en Vendée

Les sécheresses sont de plus en plus fréquentes, privant d’eau de nombreux départements en France. Neuf sont déjà actuellement en alerte, en cette fin avril. L’été dernier, la Vendée a été particulièrement touchée. Le département dépend à 94% des cours d’eau qui la traversent, selon nos confrères des Échos. Et ses habitants consomment la totalité de ses ressources d’eau potable. Alors, pour anticiper les sécheresses, Vendée Eau a eu l’idée d’un nouveau système de stockage d’eau.