Lutte contre les incendies : dans le Gard, les débroussaillements ont déjà commencé

Ils ont sorti la tronçonneuse quatre mois plus tôt que prévu. Dans le Gard, ces bénévoles s’activent dès l’automne pour tout débroussailler. Un moyen de prévenir des incendies de plus en plus précoces. La loi oblige les habitants proches de forêts à débroussailler sur un rayon de 50 mètres, même hors de leur propriété.