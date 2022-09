VIDÉO - Ma Prime Rénov' : comment le dispositif devrait évoluer en 2023 ?

Initialement très ciblé, il s'est progressivement étendu avec des objectifs de plus en plus ambitieux. En 2021, le gouvernement visait à rénover 80.000 passoires thermiques, avec cette aide notamment. Selon un rapport de la Cour des comptes, seuls 2500 logements ont, in fine, changé de performance énergétique. "Ce chiffre de 2500 correspondait aux logements qui ont eu la totalité de la rénovation", confirme ce mardi Olivier Klein, ministre délégué à la ville et au Logement sur LCI. "Un chiffre : c'est 1,5 million de projets qui ont été accompagnés par Ma Prime,Renov", ajoute-t-il. "La réalité, c'est que si on additionne toutes les moindres consommations depuis le début [du dispositf], on économise, par an, la consommation d'énergie de la ville de Lyon", se félicite-t-il. De quoi illustrer d'un certain succès malgré les critiques de certains observateurs.