Magasins climatisés : fermez la porte !

Les commerçants sont plutôt sceptiques. Cette mesure est justifiée au nom de la sobriété énergétique. Pour beaucoup, elle relève avant tout du bon sens. Si l'interdiction permet de lutter contre le gaspillage énergétique, elle fait aussi baisser la facture d'électricité. Et pour cause, lorsqu'un magasin est climatisé et qu'il laisse ses portes ouvertes, c'est une surconsommation d'énergie d'au moins 20%. Pour Brigitte Rouach, gérante de la boutique Caprice 130 à Paris, faire des économies d'énergie ne permettra pas de combler le manque à gagner de la mesure. Elle en est persuadée. Avec sa porte fermée, il y aura moins de clients dans sa boutique.