Maison : le carton cartonne !

Transporté sa pizza favorite, livrée ses colis, déménagés ses objets fragiles, nous utilisons le carton. Beaucoup le considèrent comme un simple emballage, à peine utilisé, aussitôt jeté. Il y a pourtant des utilisations bien plus étonnantes. Alain Marboeuf, président de l'entreprise Bat'Ipac à La Roche-sur-Yon en Vendée, réalise des maisons, des bâtiments en carton recyclé. Le socle est en béton et les ossatures en bois. Le carton est emballé dans une membrane imperméable et ignifugée. Sa particularité, il est très résistant grâce à ses alvéoles. En superposant dix plaques, le mur peut supporter plusieurs tonnes. "On a à l'intérieur de ces blocs, du carton ondulé qui crée à la fois le mur et aussi la partie isolante du bâtiment", a indiqué l'entrepreneur.