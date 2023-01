Malgré la sécheresse, la floraison du mimosa est ponctuelle dans le sud

Sublimé par le ciel bleu de cette matinée, le mimosa offre un spectacle lumineux et coloré aux promeneurs à Tanneron, qui trouvent ça "très beau", au point de venir spécialement les photographier pour d'autres. Chez les producteurs de mimosa, la récolte commence. Scie et sécateur en main, Bernard Vial coupe les plus belles branches. Malgré la sécheresse de l'été dernier, la floraison est à l'heure.