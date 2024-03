Les marées, délicates sculptrices du littoral

Les grandes marées redessinent à l'infini notre littoral. Quand l'eau va et vient, elle recouvre des routes et fait apparaître des ouvrages étonnants.

Quand la mer est pleine et calme, tout est lisse. Très vite, elle se retire et nous fait découvrir de nouveaux paysages, des routes vers d'autres mondes, la richesse d'un territoire et un patrimoine ancestral. Chaque détail dans ce paysage a son importance pour Stéphane. Il y a plusieurs années, il habitait tout près d'ici.

La mer prend de la hauteur ce jour-là, jusqu'à 18 mètres. En temps normal, ici, il y a une route, la départementale 375. Le temps d'une photo, ça y est, la mer descend. Au loin, Michel navigue à contre-courant avec sa petite embarcation. Ce retraité profite jusqu'à la dernière seconde de la marée haute. La route réapparaît enfin.

Pendant ce temps-là, sur la pointe d'Agon, les prairies se découvrent. Dans ce spectacle où la mer nourrit la terre, des moutons sont aux premières loges. Ces herbes ont la particularité de résister à l'eau salée. À la plage de Hauteville, la mer a reculé de quatre kilomètres, faisant apparaître une étrange structure de bois, en forme de "V".