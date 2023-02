Rustique et bouclé, le cochon laineux a investi les sous-bois du Tarn

Dans leur enclos, ils suivent leur maître comme des moutons. Ils en ont d'ailleurs le pelage. Ils sont blancs, bruns ou roux, et arborent de jolies bouclettes. "Ils sont toujours un peu sauvages, on ne les caresse pas tous les jours", explique Cyril Berry. Il est éleveur de cochons laineux, des mangalitsa. C'est une race qui trouve ses origines dans les pays de l'Est et qui s'est parfaitement adaptée au relief et au climat de la montagne Noire.