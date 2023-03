VIDÉO - Manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline : au moins deux véhicules de gendarmerie incendiés

Un long cortège avait commencé à défiler en fin de matinée, composé d'au moins 6000 personnes selon la préfecture, "probablement un peu plus", parmi lesquels se trouveraient un millier d'éléments radicaux. Dans une ambiance plutôt calme. Mais les forces de l'ordre s'attendaient à être rapidement prises à partie. Lorsque la manifestation, interdite comme la dernière qui avait donné lieu à des affrontements à l'automne, a convergé vers la "bassine" de Sainte-Soline, à l'approche du chantier, les affrontements ont éclaté rapidement entre policiers et gendarmes et militants radicaux.

Sur Twitter, la gendarmerie nationale indique essuyer des tirs de mortiers d'artifice, des jets de cocktail Molotov et affirme que les forces de l'ordre font face à des "assauts d'une foule extrêmement violente". Preuve de l'intensité des affrontements : peu après 13h ce samedi, au moins deux véhicules de gendarmerie, présents dans une colonne positionnée le long d'un champ, ont été incendiés. Selon nos informations, un journaliste-photographe a été blessé à la tête.