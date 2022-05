Manque d’eau : un village du Var ravitaillé par camion-citerne

Ce réservoir est à sec, il doit être rempli plusieurs fois par jour par des camions-citernes. Il faut savoir que 400 foyers dépendent de l’eau de ce réservoir, mais les trois forages qui l’alimentent sont au plus bas. "Dans un forage, lorsqu’on arrive à un certain niveau, on commence à pomper de l'eau de moins bonne qualité", explique le directeur de Régie Intercommunale des Eaux du Pays de Fayence.