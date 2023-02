Gaspillage alimentaire : la seconde vie des fruits et légumes invendus

Les courges vont par exemple se transformer en soupe. Pendant une heure et demie, Fatima les laisse mijoter dans une cuve. De quoi laisser un peu de répit à l'équipe. Et à la pause, on boit évidemment les jus fabriqués par la maison. Clémentines, oranges ou citrons, la production dépend des arrivages.

Sur les 167 tonnes d'invendus alimentaires reçus en 2022, 54 ont été sauvés du gaspillage. Une récompense pour ces salariés en réinsertion professionnelle. "Transformer ce qui devrait être jeté pour en faire des produits qu'on peut encore consommer et qui sont en plus bons, pour le coup, c'est gratifiant", déclare l'une des employées.