Marseille : les poubelles des restaurateurs débordent

Ces déchets appartiennent à certains restaurateurs qui n'acceptent pas que la Métropole ne collecte plus automatiquement leurs poubelles. Ils doivent faire appel à des entreprises privées. Ce qui a un coût. " Cela me coûterait entre 5 000 et 6 000 euros par an, 600 euros par mois. J'ai quand même un loyer", indique René Zaffran, propriétaire de la brasserie "Le Cours" à Marseille.