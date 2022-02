Méditerranée : des nurseries pour poissons !

Une fois par an, Sabrina Palmieri et son équipe mesurent et trient chaque espèce présente dans le port. Crabe porcelaine, sar, anguille... "D'habitude, ils vont trouver un endroit dans des enrochements, des herbiers, des algues. Tous ces habitats naturels qu'on trouvait il y a une centaine d'années dans les ports, on ne les trouve plus aujourd'hui. Nous sommes là pour leur apporter un petit coup de pouce là où l'habitat naturel a disparu", explique la porte-parole d'Ecocean.