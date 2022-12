Méditerranée : les effets préoccupants du réchauffement sur les fonds marins

"Il y a effectivement une vie qui est complètement incroyable, féérique, digne du plus beau des dessins animés de Walt Disney", affirme Alexis Rosenfeld, explorateur de la Mission "One Ocean" à l'Unesco. Une féérie qui n'existe plus quelques mètres plus haut. Les couleurs ont disparu. Dans la zone entre 0 et 30 mètres, le réchauffement exceptionnel de la mer, cet été, a fait des dégâts colossaux. Les scientifiques parlent d'un incendie qui aurait dévasté la forêt sous-marine.