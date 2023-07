VIDÉO - Méditerranée : la température de l'eau augmente encore, l'écosystème sous-marin souffre

Flavien Falchetto est pêcheur depuis plus de 20 ans, en première ligne pour constater les effets des changements climatiques. Ces dernières semaines, il a trouvé beaucoup moins de poissons dans ses filets, et se montre inquiet. "On va dans l'inconnu", estime-t-il au micro de TF1, "jusqu'à présent, on savait retrouver tous les poissons au fil des saisons (...), là, on n'en sait rien".

Depuis douze jours, les Alpes-Maritimes sont en alerte canicule. Dans l'eau, les baigneurs sont nombreux, mais il est difficile de trouver la fraîcheur. Selon les prévisions, la température de l'eau devrait encore augmenter, et atteindre un nouveau record en Méditerranée.