Méditerranée : un été à méduses

Si on est en vacances en Méditerranée, on doit faire attention. On risque peut-être de croiser une méduse et de se retrouver avec une belle brûlure comme ce vacancier. "Je savais qu'il y en avait, mais bon. C'est comme ça, on a envie d'aller dans l'eau", explique-t-il. En Corse, les méduses envahissent aussi les plages.