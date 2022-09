VIDÉO - Un potager sous la mer : l'incroyable expérience de la "ferme de Nemo"

Pour Émilio Mancuso, la récolte vient de commencer, et elle est très bonne cette année. Pas de parasites, pas de sécheresse, les plantes poussent quatre fois plus vite que sur terre. "Elles sont attirées par la lumière qui est à la surface. L'eau réduit la quantité et l'intensité des rayons du soleil, donc les plantes vont chercher la lumière de la surface et poussent plus vite", explique le coordinateur projet "Nemo's Garden". Un précieux trésor surveillé en permanence à la surface sur des écrans de contrôle, où tous les paramètres s'affichent : température de l'eau, taux d'oxygène et de carbone dans les biosphères, intensité de la lumière... La ferme sous-marine est autonome, elle n'a pas besoin d'eau douce grâce à la condensation à l'intérieur des biosphères, l'eau douce qui ruisselle sur leurs parois servant à alimenter les plantes. Au final, ces dernières ont le même goût qu'en surface.

Chaque biosphère coûte 5.000 euros. Un investissement rentable à une seule condition : créer une ferme géante composée d'une centaine de dômes sous-marins. Un projet de cette nature est en cours d'élaboration en Arabie Saoudite.