VIDÉO - Mégafeux au Canada : 600 foyers toujours hors de contrôle

Dans un hélicoptère et au sol, des pompiers français se relaient depuis deux mois pour aider les Canadiens, dépassés. Depuis trois mois, les incendies s’étendent dans tout le pays. Près d’un millier de foyers sont recensés, dont 600 sont complètement hors de contrôle. L'équivalent de quatre fois la Belgique a déjà brûlé, du jamais-vu dans l’histoire du Canada.

C’est une lutte interminable, car partout, le feu couve. Quatre pompiers sont morts depuis le début des incendies. Le Canada est l’une des régions du monde où le dérèglement climatique semble le plus intense. Ces mégafeux sont désormais plus violents et plus fréquents.