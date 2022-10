Mer Rouge : plongée avec les dugongs

Notre moniteur de plongée fait le signe de ne pas le toucher pour ne pas le stresser. L'observer de loin permet de mieux le comprendre. Au large de Marsa Alam, ils seraient neuf ou dix, tout au plus. Une colonie surveillée par les autorités locales. Longtemps chassée par les hommes pour sa chair et son huile, la population des dugongs est en chute libre dans le monde. Dans certaines régions, comme en Méditerranée, ils ont complètement disparu. Ils seraient, au total, entre 40 000 et 60 000.