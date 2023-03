VIDÉO - Un refuge du Val-d'Oise, spécialisé dans les animaux en voie d'extinction, cherche son repreneur

Une boule de poils et deux bises émouvantes. Voici le plus petit singe du monde, à peine 200 grammes. Ce ouistiti pygmée et ses cousins, les ouistitis de Geoffroy, font partie des rares spécimens encore en vie sur Terre. Ils sont tous originaires d'Amérique du Sud, mais vivent en banlieue parisienne avec leurs soigneurs au conservatoire d'animaux en voie d'extinction (CAVEX).