Un temps "pourri" au mois d'avril ? Non, vous êtes juste victime du "syndrome du référentiel glissant"

Au-delà de ce mois d'avril, le syndrome du référentiel glissant - aussi appelé amnésie écologique - représente un potentiel danger dans la lutte contre le réchauffement climatique provoqué par nos émissions de gaz à effet de serre. Chaque génération grandissant avec un référentiel de plus en plus dégradé concernant la hausse des températures et la perte de biodiversité, la prise de conscience des limites à ne pas dépasser sur terre devient plus difficile et la prise de conscience sur l'érosion des conditions de vie moins évidente.