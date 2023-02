"Des prochaines semaines critiques" pour recharger les nappes phréatiques et éviter la sécheresse

Car si les prévisions climatiques ne sont pas encore certaines pour les prochains mois, des chutes de pluies seraient nécessaires pour arranger une situation climatique déjà compliquée. "Les prochaines semaines seront critiques parce que si on a un peu de pluie aujourd'hui, ça va arranger plus de choses que si on a autant de pluie dans trois semaines", explique auprès de TF1info, le chercheur du CNRS, David Farenda, rappelant que les sols de plus en plus secs pourraient ensuite ne plus être capables d’absorber d’éventuelles averses.

Pourtant, la recharge des nappes est nécessaire, d’autant plus après une année 2022 déjà marquée par une sécheresse exceptionnelle, même en Europe continentale, soit en dehors de zones habituées à des épisodes de faibles précipitations. "En septembre-octobre, on avait l’impression que la situation allait s’arranger, cela a été le cas pendant quelques mois et maintenant, on prévoit, même sur la France, des zones de haute pression. Si on prend la carte d’aujourd’hui, elle ressemble beaucoup aux cartes qu’on a analysées l’année dernière", détaille le climatologue.