VIDÉO - "Pas de pluie, pas de neige" : comment expliquer la sécheresse que traversent les Pyrénées-Orientales ?

Les agriculteurs dans le sud-ouest de la France subissent le réchauffement climatique. Alors que certains départements souffrent d’un trop-plein d’eau, les Pyrénées-Orientales traversent une sécheresse historique. TF1 vous explique cette exception.

Partout dans les Pyrénées-Orientales, les cours d’eau s’épuisent, le sol craque. Deux ans de sécheresse historique, qui persiste, même en hiver. À Villeneuve-de-la-Raho, le niveau du lac est largement inférieur à ce qu’il devrait être à cette période. "C'est un niveau de mois d'août ça, et peut-être même en dessous de ce qu'il faudrait au mois d'août", estime Nicolas Garcia, président du syndicat des nappes phréatiques du Roussillon.

Autre constat, le pic de Canigou, l’un des plus hauts sommets des Pyrénées-Orientales, est pratiquement sans neige. "D'habitude, à cette saison, il est très beau et tout blanc. Là, il est quasiment vert", se désole Nicolas Garcia.

"Une saison inquiétante"

Cette neige est par ailleurs essentielle puisque lorsqu'elle fond, elle alimente les cours d’eau dans la vallée. Si rien ne change, le département perd une réserve d'eau indispensable. "Les sécheresses s'accumulent, s'ajoutent les unes aux autres. Donc, on tape toujours dans les mêmes bassines, dans les mêmes nappes. Pas de pluie, pas de neige, une saison qui est inquiétante", résume Nicolas Garcia.

Les agriculteurs en subissent déjà les conséquences. Sur un sol aride, Bernard Fillols, agriculteur à Pia, doit bientôt récolter ses artichauts. Pour les faire pousser, il faut de l’eau, mais cette année, la pluie manque. "Là, le souci, c'est qu'on a dû arroser deux fois à des périodes où d'habitude, on n'arrose pas. On a arrosé parce qu'à l'automne, on n'a rien eu, pas une goutte. Rien du tout, rien du tout", décrit Bernard Fillols.

Il peut arroser grâce à un forage agricole, qui puise l’eau dans une nappe, neuf mètres sous terre. Mais la réserve s'assèche de jour en jour. "On a une parcelle, un peu plus loin, le forage est à sept mètres. Depuis le mois d'octobre, même avant, on avait plus d'eau pour arroser. Si la sécheresse persiste, cet été, on ne pourra plus arroser. Ça, c'est sûr", prévient Bernard Fillols.

Comment expliquer cette sécheresse interminable ? En temps normal, la pluie tombe en automne et au printemps dans le département. Mais cette année, deux phénomènes météorologiques perturbent cet équilibre. "On a à la fois le massif pyrénéen qui fait une sorte de barrière atmosphérique, qui empêche la pluie de l'ouest. Et en plus de cela, on a un anti-cyclone qui bloque les précipitations venant de l'est", explique Charlène Descollonges, ingénieure hydrologue et spécialiste sécheresse. En 2023, dans les Pyrénées-Orientales, 450 millimètres de pluies sont tombés. C’est deux fois moins que la normale.